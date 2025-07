Tresore gestohlen: Serie von Einbrüchen in Neusiedl und Gols

Einbrüche in einem Selbstbedienungsstand, einer Gemüsehütte und einem Food Truck: Im Bezirk Neusiedl am See häufen sich nächtliche Diebstähle – die Polizei prüft einen Tatzusammenhang.

Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Neusiedl am See eine Serie von Einbrüchen verübt. Betroffen waren dabei mehrere Kleinbetriebe in Neusiedl am See und Gols.

In einem Selbstbedienungs-Verkaufsstand in Neusiedl am See wurde ein fest montierter Möbeltresor gewaltsam entfernt und mitgenommen. Laut Polizei dürfte sich darin kein Bargeld befunden haben. Der Betreiber hatte den Tresor nach eigenen Angaben noch am Abend gegen 23:30 Uhr entleert. Kurz vor 03:30 Uhr kam es in Gols zu einem ähnlichen Vorfall: In einer Gemüsehütte wurde ebenfalls ein Tresor herausgerissen und gestohlen.

Wenig später wurde ein weiterer Einbruch in Gols gemeldet: Ein Food Truck war das Ziel. Hier wurden die Verriegelungen gewaltsam geöffnet, aus der Handkasse Bargeld sowie ein Handy entwendet. Die Ermittler konnten an den Tatorten verwertbare Spuren und DNA-Spuren sichern. Die Polizei geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.