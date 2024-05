Wo einst Sportflugzeuge landeten, wird im August zu Pop- und Rockmusik gefeiert: Der ehemalige Flugplatz in Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) wird von 3. bis 4. August zur Bühne für das neue Airfield Sounds Festival.

Das Festival soll laut Pitlik ein "Musikfest für die Gemeinschaft und für die Region" werden - auch Turbobier und Pizzera & Jaus werden deshalb nicht separat, sondern gemeinschaftlich auftreten und einen Konzertabend gestalten, "an dem beide Bands zusammen Spaß auf der Bühne haben", sagte Andronik.

Angelegt ist das Event als Kirtag mit Konzertarena, erläuterte Pitlik am Montag bei einer Pressekonferenz.

Komplettiert wird das Line-Up am Konzertgelände, für das der Ticketverkauf bereits begonnen hat, von der Rockband Chair-o-plane.

"Feiern wie der Papst"

Davor stehen bei freiem Eintritt Illusionist Sven Alexiuss sowie die musikalischen Acts Lightwörker und Irokäse auf der Bühne. Eine Band wird noch per Contest gesucht. Gespielt wird genau an dem Standort, an dem der damalige Papst Johannes Paul II. 1988 burgenländischen Boden betrat und eine Messe feierte. Androniks Motto für das Festival lautet dementsprechend: "Feiern wie der Papst."