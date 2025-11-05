Toter Seeadler neben Windrad im Nordburgenland gefunden

In Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstagnachmittag ein verendeter Seeadler entdeckt worden. Ein Servicemitarbeiter einer Windradfirma fand das Tier in einem Feld unweit eines Windrades und alarmierte die Behörden.

Laut Polizei führten Kriminalbeamte gemeinsam mit der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See die Ermittlungen direkt am Fundort durch.

Kadaver wurde in Labor eingeschickt

Der Kadaver wurde anschließend sichergestellt und zur Abklärung der Todesursache in ein Labor eingeschickt.