Toter Seeadler neben Windrad im Nordburgenland gefunden
Die Todesursache des streng geschützten Greifvogels muss noch geklärt werden.
Zusammenfassung
- In Potzneusiedl wurde ein toter Seeadler nahe eines Windrades gefunden.
- Polizei und Amtstierärztin leiteten Ermittlungen am Fundort ein und schickten den Kadaver ins Labor.
- Ob der Tod des geschützten Vogels mit dem Windrad zusammenhängt, ist noch unklar; Untersuchungen laufen.
In Potzneusiedl (Bezirk Neusiedl am See) ist am Dienstagnachmittag ein verendeter Seeadler entdeckt worden. Ein Servicemitarbeiter einer Windradfirma fand das Tier in einem Feld unweit eines Windrades und alarmierte die Behörden.
Laut Polizei führten Kriminalbeamte gemeinsam mit der Amtstierärztin der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See die Ermittlungen direkt am Fundort durch.
Kadaver wurde in Labor eingeschickt
Der Kadaver wurde anschließend sichergestellt und zur Abklärung der Todesursache in ein Labor eingeschickt.
Ob der Tod des streng geschützten Greifvogels in Zusammenhang mit dem Windrad steht, ist derzeit noch unklar. Die Untersuchungen laufen.
