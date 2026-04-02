Eule und Storch bekommen im Burgenland eine zweite Chance

Nach Rücksprache mit Tierarzt, Jägerschaft und Naturschutzorgan wurde entschieden, die Eule zur weiteren Versorgung in fachkundige Hände zu übergeben. Heute, Donnerstag, soll sie in das Tierheim nach Parndorf gebracht und dort tierärztlich behandelt werden. Ob und wann sie wieder ausgewildert werden kann, ist derzeit noch offen.

Storch bleibt am Boden

Weniger Hoffnung auf eine Rückkehr in die Freiheit besteht hingegen für einen Weißstorch aus Wallern. Der männliche Vogel wurde während eines Sturms gegen eine Hauswand geschleudert und erlitt dabei einen Bruch des linken Schlüsselbeins. Die Verletzung ist so schwer, dass er wohl dauerhaft flugunfähig bleiben wird.