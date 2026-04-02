Eule und Storch bekommen im Burgenland eine zweite Chance

Im Burgenland hat es diese Woche zwei besondere Tierrettungen gegeben: Eine verletzte Waldohreule und ein flugunfähiger Weißstorch bekommen eine zweite Chance.
In Mischendorfwurde am Mittwochnachmittag eine verletzte Waldohreule entdeckt. Ein 62-jähriger Mann hatte gegen 14 Uhr Alarm geschlagen, nachdem er den geschwächten Vogel neben der L382 auf einem Acker gefunden hatte. Zwei Beamte der Polizeiinspektion Großpetersdorf konnten das Tier einfangen.
Nach Rücksprache mit Tierarzt, Jägerschaft und Naturschutzorgan wurde entschieden, die Eule zur weiteren Versorgung in fachkundige Hände zu übergeben. Heute, Donnerstag, soll sie in das Tierheim nach Parndorfgebracht und dort tierärztlich behandelt werden. Ob und wann sie wieder ausgewildert werden kann, ist derzeit noch offen.
Storch bleibt am Boden
Weniger Hoffnung auf eine Rückkehr in die Freiheit besteht hingegen für einen Weißstorch aus Wallern. Der männliche Vogel wurde während eines Sturms gegen eine Hauswand geschleudert und erlitt dabei einen Bruch des linken Schlüsselbeins. Die Verletzung ist so schwer, dass er wohl dauerhaft flugunfähig bleiben wird.
„Leider wird er nie wieder vollständig fliegen können und kann daher nicht mehr ausgewildert werden“, heißt es auf der Facebook-Seite des Tierheims.
Stattdessen erhält der Storch nun ein neues Zuhause in einer betreuten Gruppe, wo er künftig versorgt und geschützt wird. „Ab sofort ist er Teil unserer Storchengruppe und wird hier liebevoll versorgt und beschützt. Auch wenn sein Leben eine andere Wendung genommen hat, ist er in Sicherheit und nicht allein.“
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