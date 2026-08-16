„The Wedding Table“: Eine Hochzeitstafel als Freiluftbühne

Eine 40 Meter lange, festlich gedeckte Tafel wird am Sonntag, dem 6. September, zum Mittelpunkt eines neuen Veranstaltungsformats: „The Wedding Table“ feiert auf dem Anger in Neusiedl am See Premiere. Das Open-Air-Event richtet sich an Paare, die sich über Möglichkeiten für ihre Hochzeit informieren und verschiedene Angebote kennenlernen wollen.

Vertreten sind Anbieter aus den Bereichen Floristik, Dekoration, Papeterie, Kulinarik, Fotografie, Styling und Musik. Dazu kommen Verkostungen und persönliche Beratung. Organisiert wird die Veranstaltung von Birgit Edlinger, Gründerin von „Wedevent“. Auch der Standesamtsverband des Bezirks Neusiedl am See ist vor Ort und informiert über standesamtliche Trauungen und mögliche Hochzeits-Locations in der Region. „Neusiedl am See bietet mit dem See, unseren zahlreichen besonderen Trauungsorten und der vielfältigen Gastronomie wunderschöne Voraussetzungen für Hochzeiten und Feiern“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ), die zugleich Vorsitzende des Standesamtsverbandes ist.