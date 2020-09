Telefonseelsorge: Immer mehr Menschen greifen zum Hörer

MitarbeiterInnen werden gesucht

In den vergangenen 35 Jahren wurden 271 ehrenamtliche MitarbeiterInnen ausgebildet und haben mitgearbeitet. Ehrenamtliche Mitarbeiter werden immer gesucht, so auch für den nächsten Ausbildungslehrgang. Dieser beginnt im Frühjahr 2021. All jene, deren Interesse geweckt wurde, wenden sich an die Telefonseelsorge (02682/777-341).

Diözesanbischof Ägidius J. Zsifkovics beschreibt den seelsorglichen Dienst der Ehrenamtlichen als „Martinstaten“. Wo einem Menschen zugehört werde, wo ihm „in einsamen Momenten der Mantel des Zuspruchs sanft um die Schultern gelegt“ werde, dort fände – ihrem tiefsten Wesen nach – die christliche Tat des heiligen Martin statt, so der Bischof.



Telefonseelsorge: 142

Mitarbeit: 02682/777-341

www.martinus.at/telefonseelsorge

www.telefonseelsorge.at.