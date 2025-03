Surf Opening 2025 doch auch wieder am Neusiedler See

Das Surf Opening , das heuer erstmals österreichweit stattfindet, verlässt seine bisherige Heimat, den Neusiedler See, doch nicht ganz: Mit Anbietern aus Rust, Weiden und Breitenbrunn sind nun auch drei Seegemeinden dabei, wenn die Wassersportsaison von 30. April bis 4. Mai eröffnet wird, hielt Veranstalter Gerhard Polak am Montag gegenüber der APA fest. Insgesamt machen bisher über 40 Anbieter aus allen neun Bundesländern mit.

Mit den "Westcoastkiters" aus Breitenbrunn ist nun auch das Kitesurfen vertreten - immerhin jene Sportart, in der Valentin Bontus im August 2024 vor Marseille für Österreich Olympiagold holte, betonte Polak. Anstelle einer einzigen großen Party, wie in der Vergangenheit in Podersdorf oder Neusiedl, setzt er ab heuer auf regionale Events, die Interessierte ansprechen und zum Wassersport bringen sollen. Bei kostenlosem Eintritt sollen sie die Möglichkeit erhalten, Boardsportarten auszuprobieren und die Community in ihrer Region kennenzulernen.

Größere Partys in Wien und am Stubenbergsee

Mit "Surfmax" ist neu auch der Bodensee mit dabei. "Wir sind also jetzt wirklich vom Bodensee bis zum Neusiedler See", hielt Polak fest. Größer gefeiert wird nur noch dort, wo die Infrastruktur bereits vorhanden ist und nicht für ein Event aus dem Boden gestampft werden muss. Das ist etwa in Wien im Vienna City Beach Club an der Neuen Donau und im Himmel & Wasser auf der Donauinsel sowie in der Steiermark im Seehof Beachclub am Stubenbergsee der Fall. Weitere Anbieter, die mitmachen wollen, können sich noch melden.