Tourismus: Kritik trifft auf Rekordzahlen

Im Südburgenland wird seit jeher gern in Richtung Norden ausgeteilt, die Themen sind austauschbar. Neu ist die Kritik am Burgenland Tourismus nicht, viele Verantwortliche in den beiden südlichsten Bezirken fühlen sich schon immer benachteiligt – Stichwort Nord-Süd-Gefälle (das übrigens in den vergangenen Jahren beständig flacher geworden ist).

Tatsächlich haben die Bezirke Güssing und Jennersdorf ein Problem: das fehlende Alleinstellungsmerkmal. Im Nordburgenland bestimmt der Neusiedler See über touristischen Erfolg oder Misserfolg, weiter südlich wird alles von der „Kindertherme“ Lutzmannsburg beziehungsweise des Kurorts Bad Tatzmannsdorf überstrahlt.

Es bleibt abzuwarten, ob die vielen neuen Initiativen im Südburgenland, wie der 41 Kilometer lange Bahntrassen-Radweg mit den Burgenland Trails in Rechnitz oder das Multimedia-Hügelgrab in Schandorf, positive Auswirkungen auf die Bezirke Güssing und Jennersdorf haben.

Lichtblick: Therme

Ganz so düster sind die Aussichten aber auch dort nicht, wie die jüngsten Investitionen und geplanten Adaptierungen der Therme in Stegersbach beweisen. Natürlich haben die Hoteliers und Touristiker mit ihrer Kritik angesichts der sinkenden Zahlen im fünfjährigen Vergleich zu 2019 recht.