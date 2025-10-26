Suche nach Massengrab in Rechnitz geht weiter

Die Suche nach dem Massengrab der 1945 von NS-Funktionären erschossenen 180 ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter in Rechnitz geht doch noch weiter. Bisher wurde auf der untersuchten Fläche nichts gefunden. Diese wurde daher um 80 Quadratmeter bis an die Grenze des Nachbargrundstücks erweitert, hieß es vom Landesmedienservice auf APA-Anfrage. Am Freitag waren die Grabungen wegen Regens vorübergehend eingestellt worden. Sie sollen nun bis Ende dieser Woche abgeschlossen werden.

Im Anschluss erfolgt eine Evaluierung und die Bewertung allfälliger weiterer Schritte. Ausgangspunkt für die Grabung waren die Auswertung historischer Quellen und Luftbilder, die Interpretation neuer Hinweise und die Ergebnisse geomagnetischer Untersuchungen der Geosphere Austria. Grabung des Landes Die TU Wien hatte zuvor eine zerstörungsfreie Methode entwickelt, die einen Blick unter die Erde zulässt und Schlussfolgerungen auf mögliche Grabanlagen ermöglicht. Insbesondere Variationen im Kohlenstoffgehalt stellen einen potenziellen Indikator für degradiertes organisches Material dar, bei dem es sich um menschliche Überreste handeln könnte.