Einsatzserie nach Sturm: Mehrere Orte im Burgenland betroffen

Der Wetterumschwung mit starken Sturmböen hat in der Nacht auf Freitag im Burgenland eine Serie von Feuerwehreinsätzen ausgelöst. Mehrere Wehren rückten in unterschiedlichen Orten aus, um Schäden zu beseitigen und Verkehrswege freizumachen.

In Jabing wurde die Feuerwehr zunächst zu einem Sturmschaden im Ortsgebiet alarmiert. Bei einem Nebengebäude hatten sich durch orkanartige Windböen mehrere Dachziegel gelöst. Diese wurden händisch entfernt, das beschädigte Dach anschließend mit Spanngurten gesichert.

Die Einsätze dauerten je nach Ort zwischen rund 30 Minuten und mehreren Stunden. Mehrfach wurde die Zusammenarbeit mit der Polizei und der Landessicherheitszentrale hervorgehoben.

Noch während dieses Einsatzes erfolgte eine weitere Alarmierung: Auf der B63 Richtung Oberwart war ein Baum umgestürzt und ragte in die Fahrbahn. Der Baum wurde zerkleinert und die Straße gereinigt. Die Feuerwehr stand mit mehreren Fahrzeugen und 17 Mitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.

Auch die Feuerwehr in Holzschlag wurde in der Nacht alarmiert. Auf der B50 Richtung Günseck blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet, der Baum zerkleinert und entfernt. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Winterliche Bedingungen

In Neustift an der Rosalia kam es zu einer Fahrzeugbergung unter winterlichen Bedingungen. Ein Fahrzeug war aufgrund der Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und führten die Bergung durch, verletzt wurde niemand. Im Anschluss wurden weitere Verkehrswege von winterlichen Behinderungen befreit.