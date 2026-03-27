Wetterumschwung

Einsatzserie nach Sturm: Mehrere Orte im Burgenland betroffen

Umgestürzte Bäume und lose Dachziegel führten in mehreren Orten zu Einsätzen in der Nacht auf Freitag.
27.03.2026, 07:12

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Mehrere Feuerwehrleute räumen nachts bei Schneefall einen umgestürzten Baum von einer Straße im Wald.

Der Wetterumschwung mit starken Sturmböen hat in der Nacht auf Freitag im Burgenland eine Serie von Feuerwehreinsätzen ausgelöst. Mehrere Wehren rückten in unterschiedlichen Orten aus, um Schäden zu beseitigen und Verkehrswege freizumachen.

In Jabing wurde die Feuerwehr zunächst zu einem Sturmschaden im Ortsgebiet alarmiert. Bei einem Nebengebäude hatten sich durch orkanartige Windböen mehrere Dachziegel gelöst. Diese wurden händisch entfernt, das beschädigte Dach anschließend mit Spanngurten gesichert.

Mehrere Feuerwehrleute und ein Sanitäter arbeiten nachts mit einer Leiter an einem Hausdach.

Straßen blockiert, Dächer beschädigt: Einsatzkräfte rückten in der Nacht mehrfach aus.

Die Einsätze dauerten je nach Ort zwischen rund 30 Minuten und mehreren Stunden. Mehrfach wurde die Zusammenarbeit mit der Polizei und der Landessicherheitszentrale hervorgehoben.

Noch während dieses Einsatzes erfolgte eine weitere Alarmierung: Auf der B63 Richtung Oberwart war ein Baum umgestürzt und ragte in die Fahrbahn. Der Baum wurde zerkleinert und die Straße gereinigt. Die Feuerwehr stand mit mehreren Fahrzeugen und 17 Mitgliedern rund eine Stunde im Einsatz.

Auch die Feuerwehr in Holzschlag wurde in der Nacht alarmiert. Auf der B50 Richtung Günseck blockierte ein umgestürzter Baum die Straße. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und ausgeleuchtet, der Baum zerkleinert und entfernt. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Winterliche Bedingungen

In Neustift an der Rosalia kam es zu einer Fahrzeugbergung unter winterlichen Bedingungen. Ein Fahrzeug war aufgrund der Fahrbahnverhältnisse von der Straße abgekommen. Die Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und führten die Bergung durch, verletzt wurde niemand. Im Anschluss wurden weitere Verkehrswege von winterlichen Behinderungen befreit.

Ein Auto steckt im Schnee fest, Feuerwehrleute und ein Einsatzfahrzeug helfen bei winterlichen Bedingungen.

Ein Sturm hat in der Nacht auf Freitag, 27. März, im Burgenland mehrere Feuerwehreinsätze ausgelöst.

Wetterumschwung im Osten: Der Regen kommt zur rechten Zeit
Asbest im Burgenland: Kampf um die Wahrheit

Auch in Stinatz und Stadtschlaining kam es zu Einsätzen wegen umgestürzter Bäume. In Stinatz mussten mehrere Bäume entfernt werden, um die Straße wieder passierbar zu machen. In Stadtschlaining wurde ein Baum auf einer Landesstraße zerkleinert und beseitigt, bevor die Fahrbahn gereinigt wurde.

Oberwart Mattersburg Wetter Burgenland
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare