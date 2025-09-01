Eisenstadts Bürgermeister fordert mehr Geld für regionale Zentren

Die Finanzierung von Gemeinden ist komplex – Zuweisungen und Abzüge hängen von zahlreichen Faktoren ab. Doch zentrale Notwendigkeiten werden laut einer Aussendung von Thomas Steiner, Vizepräsident des Städtebundes und Bürgermeister von Eisenstadt, bisher nicht ausreichend berücksichtigt. „Ein Thema, das in den jüngsten öffentlichen Diskussionen kaum Beachtung fand, betrifft die zentralörtlichen Leistungen“, Thomas Steiner.

Städte und größere Gemeinden würden zahlreiche Aufgaben und Dienstleistungen nicht nur für die eigene Bevölkerung, sondern auch für Menschen aus dem Umland übernehmen. Steiner: „Für diese zusätzlichen Leistungen erhalten sie bislang jedoch keine angemessene Abgeltung.“ Zu den zentralörtlichen Leistungen zählen etwa der innerkommunale öffentliche Verkehr, höhere Straßenbelastung durch Einpendler, Kosten für überregionale Infrastruktur- und Versorgungsbetriebe, Ausgaben für Sport- und Kultureinrichtungen, Musikschulen sowie Schulen und Bildungseinrichtungen. Hinzu kommen Kosten durch verstärkten Zuzug und Mehraufwände aufgrund des Klimawandels.