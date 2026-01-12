Ein touristisches Aushängeschild des Nordburgenlandes steht seit 1. Jänner unter neuer Führung: Martin Adelwöhrer wurde mit 1. Jänner 2026 zum Geschäftsführer der St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen ernannt. Klaus Hofmann, der bereits seit dem Spatenstich 2007 an der Spitze des Wellness-Resorts steht, bleibt dem Haus weiterhin verbunden. Hofmann wechselte vor zwei Jahren in die Führungsriege des Mutterkonzerns „Vamed Vitality World“, wo er seither als Managing Director tätig ist.

Seinen Nachfolger in Frauenkirchen lobt Klaus Hofmann in höchsten Tönen: „Martin Adelwöhrer führt die St. Martins Therme & Lodge seit seiner Bestellung zum General Manager vor zwei Jahren mit großem Erfolg und umfassender Verantwortung. Für das Resort bedeutet das weiterhin Stabilität und den Anspruch, den Gästen höchste Qualität zu bieten“.

„Ein Herzensprojekt“ Adelwöhrer, seit rund einem Jahrzehnt im Thermenhaus tätig, kennt die Anlage in all ihren Facetten. „Die St. Martins Therme & Lodge ist für mich nicht nur ein Arbeitsplatz, sondern ein Herzensprojekt. Die Position als erster Geschäftsführer sehe ich als großes Vertrauen und als Auftrag, dieses einzigartige Resort gemeinsam mit Klaus Hofmann und dem gesamten Team nachhaltig weiterzuentwickeln“, sagte er bei seiner Bestellung.

Seit ihrer Eröffnung hat sich die St. Martins Therme & Lodge zu einem zentralen wirtschaftlichen Faktor im Seewinkel entwickelt. Mehr als 4,5 Millionen Gäste, rund 920 Arbeitsplätze und eine regionale Wertschöpfung von über 50 Millionen Euro verdeutlichen ihre Bedeutung für Tourismus und Arbeitsmarkt. Die Therme liegt am Rande des Nationalparks Neusiedler See – Seewinkel, und gilt aufgrund ihrer Lage als erste „Thermenlodge Mitteleuropas“, die klassische Wellnessangebote mit Naturerlebnissen wie „Seewinkel-Safaris“ verbindet. Neben den Thermal- und Saunalandschaften gilt der acht Hektar große Badesee als Herzstück der Anlage.