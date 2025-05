Spitzensport aus einer Region: Schulcluster als Modellprojekt?

„Damit wird erstmalig sichtbar, was in Zukunft unter ,regionaler Bildungsplanung‘ im Burgenland verstanden werden soll. Die Bildungsschwerpunkte werden unter Einbindung bestehender Besonderheiten in der Region mit allen Beteiligten besprochen, abgestimmt und ergeben so sinnvolle Synergien“, sagte Bildungsdirektor Alfred Lehner. „Letzten Endes soll den jungen Menschen im Burgenland eine Bildung ermöglicht werden, die all ihre Talente mit berücksichtigt und begleitet – in diesem Fall im Bereich des Spitzensportes.“

Lob und Unterstützung gibt es auch von Sport-Austria-Präsident Hans Niessl: „Wir brauchen mehr Projekte, die Schule und Spitzensport dermaßen gut verbinden.“