Polizei schnappte zwei Ladendiebe in Kittsee

Polizeiemblem auf einer Uniform.
Die Männer hatten aus drei Supermärkten Spirituosen, Hygieneartikel und Lebensmittel gestohlen.
03.10.25, 09:59
In Kittsee hat die Polizei am Donnerstag zwei slowakische Staatsbürger im Alter von 44 und 49 Jahren festgenommen.

Die Männer stehen im Verdacht, in drei Supermärkten Waren wie Spirituosen, Hygieneartikel, Waschmittel und Lebensmittel gestohlen zu haben. Eine Supermarktangestellte hatte Anzeige erstattet.

Nach kurzer Fahndung gestellt

Nach kurzer Fahndung wurden die Verdächtigen in der Nähe des Einkaufszentrums Kittsee gestellt. Der Schaden liegt laut Polizei im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Nach Abschluss der Ermittlungen wurden die Männer in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

