Autodieb flüchtet über Feldweg: Drohne führt Polizei zum Täter

Im Bezirk Neusiedl am See kam es am Mittwochvormittag zu einem KFZ-Diebstahl, der rasch geklärt werden konnte. Gegen 9:40 Uhr meldete eine Frau in Gattendorf, dass ihr Auto gestohlen worden sei.

Der Ehemann der Besitzerin nahm sofort die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Täter das Fahrzeug auf einem Feldweg abstellte und zu Fuß flüchtete.