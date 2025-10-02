Autodieb flüchtet über Feldweg: Drohne führt Polizei zum Täter
Im Bezirk Neusiedl am See kam es am Mittwochvormittag zu einem KFZ-Diebstahl, der rasch geklärt werden konnte. Gegen 9:40 Uhr meldete eine Frau in Gattendorf, dass ihr Auto gestohlen worden sei.
Der Ehemann der Besitzerin nahm sofort die Verfolgung auf und beobachtete, wie der Täter das Fahrzeug auf einem Feldweg abstellte und zu Fuß flüchtete.
Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, an der mehrere Streifen des Bezirks beteiligt waren. Zur Unterstützung kam auch eine Polizeidrohne zum Einsatz. Diese entdeckte den flüchtigen Mann wenig später auf einem Feldweg in der Nähe der A6.
Kurz darauf konnte der 34-jährige slowakische Staatsbürger von einer Polizeistreife angehalten und festgenommen werden. Nach der Einvernahme wurde er auf freiem Fuß angezeigt. Zudem erließ die Behörde ein Aufenthaltsverbot, woraufhin der Mann außer Landes gebracht wurde.
