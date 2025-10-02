Mattersburger Bahn wird modernisiert: Sperren bis 2027

Die Modernisierung der Mattersburger Bahn hat begonnen. Bis Ende 2027 investieren die ÖBB rund 143 Mio. Euro in die Elektrifizierung der Strecke, den barrierefreien Umbau von Bahnhöfen und Haltestellen sowie die Erneuerung der Gleisanlagen.

In der aktuellen Bauphase von Oktober bis November 2025 liegt der Schwerpunkt auf den Fundamenten für die Oberleitungsmasten, die später die Stromleitungen für den elektrischen Betrieb tragen werden. In diesem Zeitraum kommt es bereits zu Einschränkungen: Zwischen Wiener Neustadt Hauptbahnhof und Sopron fahren von 6. bis 25. Oktober sowie von 3. bis 29. November 2025 (jeweils Montag bis Samstag von 21.30 bis 1.30 Uhr) keine Züge.