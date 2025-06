Sommer-Matineen im Schloss Esterházy ab 3. Juli

Joseph Haydns Musik erklingt auch heuer wieder an jenem Ort, an dem sie einst entstand: Die Sommer-Matineen im Schloss Esterházy laden von 3. Juli bis 29. August immer donnerstags und freitags um 11 Uhr zum Klangerlebnis. Es musizieren das Ensemble „joseph Haydn brass“ und das Haydn Quartett.

Am 8. August gibt es eine Spezial-Matinee im Rahmen des 50. Classical Music Festivals, zu dem rund 200 Musiker aus aller Welt anreisen – zu hören in der Bergkirche und im Wiener Stephansdom. Besucher erwartet ein musikalischer Sommer mit Weltklasseniveau in der Haydnstadt Eisenstadt – Tickets & Infos: esterhazy.at