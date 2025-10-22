Slowake soll 105 Straftaten verübt haben: Er ist in Haft

Beamte der Kriminaldienstgruppe Neusiedl/See konnten einem 42-jährigen slowakischen Staatsbürger insgesamt 105 Eigentumsdelikte im Burgenland und Niederösterreich nachweisen. Der Mann steht im Verdacht, zwischen 4. April und 16. Juli 2025 in den Bezirken Neusiedl/See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Oberwart, der Stadt Eisenstadt und in den niederösterreichischen Bezirken Bruck/Leitha, Gänserndorf, Horn, Tulln, Krems, Mistelbach und Wr. Neustadt sowie in Wien insgesamt 105 Straftaten begangen zu haben.

Konkret soll der Slowake Einbrüche in Wohnhäuser, Keller, Geschäfte, Container und Pkw begangen haben, berichtet die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch. In den Bezirken Neusiedl/See gab es 14, in Eisenstadt bzw. Eisenstadt-Umgebung 37, in Mattersburg acht und in Oberwart vier Tatorte. In Niederösterreich wurden insgesamt 41 Tatorte zugeordnet und in Wien einer.