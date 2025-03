"Aus Sicherheitsgründen": Vier Schulen im Burgenland bleiben heute geschlossen

Im Burgenland bleiben heute, Dienstag, vier Schulen – HAK/HAS, Pannoneum, Gymnasium und Sportmittelschule – geschlossen, berichtet die BVZ.

Pannoneum-Direktorin Alexandra Laminger informierte die betroffenen Eltern am Montag per E-Mail, dass sowohl die HAK/HAS als auch das Pannoneum Neusiedl am See am Dienstag "aufgrund eines sicherheitsrelevanten Hinweises, der in den Räumlichkeiten der Schule gefunden wurde", geschlossen bleiben.