Drohung auf Social-Media: Drei Oberwarter Schulen bis Donnerstag geschlossen

Betroffen vom Homeschooling sind ausschließlich die HBLA , die Handelsakademie und das zweisprachige Gymnasium im Bezirksvorort. Die Bildungsdirektion in Eisenstadt hat gestern Eltern, Schüler und das Lehrpersonal von dieser Vorsichtsmaßnahme in Kenntnis gesetzt.

Drei Bundesschulen in Oberwart bleiben von Dienstag bis Donnerstag geschlossen, die Schülerinnen und Schüler absolvieren daheim Online-Unterricht. Hintergrund der am Montagnachmittag angeordneten Maßnahme ist eine Drohung, deren Gefährlichkeit von der Polizei untersucht wird.

„Aufgrund eines sicherheitsrelevanten Hinweises, der durch ein Social-Media-Posting bekannt wurde und sich auf die kommenden Tage bezieht, hat sich die Bildungsdirektion dazu entschlossen, als vorsorgliche Sicherheitsmaßnahme für den Zeitraum vom 4. bis 6. Februar 2025 an den Schulen HBLA, HAK und dem zweisprachigen Gymnasium in Oberwart einen IKT-geführten Unterricht anzuordnen“, heißt es in der Mitteilung der Bildungsdirektion, die dem KURIER vorliegt.

Und weiter: „Das betreffende Posting wurde der Polizei zur weiteren Prüfung übermittelt“.

Dort wird auf „Hochtouren ermittelt“, wie Polizeisprecher Helmut Marban bestätigt. Man sei dabei, Spuren auszuwerten und Hintergründe aufzuklären. In den nächsten Tagen werde es in Oberwart außerdem auch verstärkte Präsenz uniformierter und ziviler Polizeikräfte geben.