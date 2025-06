Sicherheit mit Spiel, Spannung und System: VS Frauenkirchen gewinnt

Mit Begeisterung, Teamgeist und Geschick sicherten sich die Mädchen und Buben der Volksschule Frauenkirchen den Sieg beim burgenländischen Landesfinale der Safety-Tour 2025. Im Viva Steinbrunn setzte sich die Klasse gegen elf weitere Finalisten durch und holte den Titel als „sicherste Schulklasse des Burgenlandes“. Damit qualifiziert sich die VS Frauenkirchen für das Bundesfinale der Kindersicherheitsolympiade am 17. Juni in Wien.