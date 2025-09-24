Serieneinbrecherin im Nordburgenland festgenommen

Am Montagnachmittag meldete sich eine Frau aus Parndorf bei der Polizei: Sie hätte beobachtet, wie eine schwarz gekleidete weibliche Person mit Handtasche versuchte, ein Fenster eines Wohnhauses aufzubrechen.

Die Polizei löste daraufhin eine Sofortfahndung aus, an der mehrere Streifen des Bezirks beteiligt waren. Kurze Zeit später wurde eine 28-jährige slowakische Staatsbürgerin in Parndorf angehalten, die als die mutmaßliche Einbrecherin identifiziert werden konnte. Die Polizisten nahmen die Frau fest.

Beim anschließenden Polizeiverhör kam heraus, dass die 28-Jährige im Laufe des Septembers schon mehrere Einbruchsdiebstähle in Parndorf, Bruckneudorf und Kittsee verübt hatte. Aus zwei Fahrzeugen und einem Wohnhaus nahm sie Bargeld, Kreditkarten, elektronische Kleingeräte, einen E-Scooter sowie Bankomatkarten und ein Mobiltelefon mit.

Teil einer Bande Außerdem stellte sich laut der Polizeidirektion Burgenland heraus, dass die Frau gemeinsam mit anderen Tätern slowakischer Herkunft weitere Straftaten verübt hat. Zu dieser Bande laufen noch umfangreiche Ermittlungen.