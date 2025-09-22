Polizist und Soldat wurden zu Lebensrettern

Am Montag berichtete die burgenländische Polizei über einen Einsatz vom vergangenen Freitag. Am Nachmittag des 19. Septembers erreichte die Polizei ein Notruf über einen medizinischen Notfall in Güssing, bei dem möglicherweise ein Defibrillator eingesetzt werden musste.

Am Einsatzort fanden die Beamten eine bewusstlose Frau vor - die 63-Jährige sei unerwartet kollabiert und bewusstlos umgefallen, hieß es. Soldat von App alarmiert Schnell erkannten die Polizisten, dass es sich um einen Kreislaufstillstand handelte - lebensrettende Sofortmaßnahmen wurden eingeleitet. Kurz darauf traf auch ein Soldat ein, der über die "TÖ-Lebensretter-App" über den Notfall informiert worden war.