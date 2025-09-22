Mordversuch im Südburgenland: 73-Jähriger schoss auf 80-Jährige

Im Bezirk Jennersdorf kam es am Wochenende zu einem mutmaßlichen Mordversuch . Wie die Landespolizeidirektion Burgenland am Montag berichtet, habe ein 73-jähriger Mann mit einer Repetierflinte auf eine 80-Jährige geschossen .

Am Samstag ging gegen 11 Uhr ein Notruf aus dem Bezirk Jennersdorf in der Landesleitzentrale ein. Eine 80-jährige Pensionistin gab an, dass ein Bekannter mit einer Repetierflinte auf sie gezielt und geschossen hätte. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Verdächtige ergriff nach dem Zwischenfall die Flucht, konnte von der Polizei aber kurze Zeit später an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Der 73-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Ein Alkomattest verlief laut Polizei positiv , der Mann wurde in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Die Polizei gab auch erste Erkenntnisse bekannt: Demnach wird als Motiv für die Tat angenommen, dass die 80-Jährige keine engere Beziehung mit dem Verdächtigen eingehen wollte.

Weitere Ermittlungen sind im Gange.