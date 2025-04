See Opening: Burgenländischer Sommerauftakt mit Sport und Partys

Ab Mittwoch starten die großen Events am Neusiedler See und Neufelder See.

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Das erste Wochenende des 'See Openings' war wetterbedingt durchwachsen, aber einige Events waren gut besucht.

Die Hauptveranstaltungen beginnen am Mittwoch mit dem neuen Kia Beach and Surf Fest und sportlichen sowie musikalischen Highlights.

Rein wettertechnisch verlief das erste Wochenende des diesjährigen „See Openings“ nicht ideal. Das „Podobeach“-Familienfestival in Podersdorf fiel am Samstag buchstäblich ins Wasser. Andere Veranstaltungen, wie die „Woodstock Weinroas“ in Illmitz und das „Funk & Jazz Event“ in der St. Martins Therme Frauenkirchen, waren dafür laut Burgenland Tourismus bestens besucht.

Die ganz großen Events stehen aber erst in dieser Woche an - und das laut Prognose bei frühsommerlichen Temperaturen von bis zu 25 Grad: Allen voran das neue "Kia Beach and Surf Fest", das im Seebad Neusiedl am See die Nachfolge des „Surf Openings“ antritt. Auf dem Programm stehen von Mittwoch bis Samstag sportliche Highlights wie die österreichischen Meisterschaften im Windsurfen und Wingfoilen, und die Volleyball „Win2day Beach Tour Pro“. Das Rahmenprogramm verspricht mit Live Konzerten und Partys auf drei Bühnen weitere Höhepunkte.

Musikalischer Genuss steht auch beim „LakeSound Festival“ am „Neuen Strand“ in Breitenbrunn im Fokus. Am Samstag (3. Mai) geben sich der „Nino aus Wien“, „Marina & The Kats“ und „Crowdfleckerl“ am Seeufer die Ehre. Wenige Kilometer weiter südlich, in Mörbisch, steigt zur gleichen Zeit die „Saturday Night Fever Party“. Familienprogramm am Neufelder See Teil des Reigens ist auch wieder der Neufelder See: Hier verspricht am Samstag das Familienfest „Spiel, Spaß und Spannung“. Alle Infos: seeopening.burgenland.info