Burgenlands Polizei stoppt 2 Reisebusse und Drogenlenkerin

Bei Schwerverkehrskontrollen in Nickelsdorf, Bezirk Neusiedl am See, mussten Beamte der Landesverkehrsabteilung zwei Busse aus dem Verkehr ziehen.

Am vergangenen Samstag wurde ein rumänischer Reisebus bei der Einreise kontrolliert. Der Bus befand sich mit 29 Schüler(innen) des EU-Projektes „Erasmus+“ auf dem Weg von Rumänien Richtung Frankreich. Dem 43-jährigen rumänischen Buslenker konnten Manipulationen an den Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen werden. Bei der Überprüfung des technischen Zustandes durch Beamte des Landes Burgenland wurden insgesamt 14 gefährliche und schwere technische Mängel festgestellt. Ersatzbusse wurden organisiert Am Sonntag wurde ein österreichischer Bus mit 50 Fahrgästen auf der Fahrt von Gjakove/Kosovo nach Salzburg an der Grenze kontrolliert. Auch hier konnten den beiden 35- und 44-jährigen Lenkern aus dem Kosovo Manipulationen bei den Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten nachgewiesen werden. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurden 15 gefährliche und schwere technische Mängel festgestellt.

Die Weiterfahrt mit den Bussen wurde untersagt und entsprechende Anzeigen an die BH Neusiedl am See sowie die Staatsanwaltschaft Eisenstadt erstattet. In beiden Fällen wurde für die Fahrgäste ein Ersatzbus für die sichere Weiterfahrt organisiert. In Kemeten, Bezirk Oberwart, wurde am vergangenen Freitagabend im Zuge einer Verkehrsüberwachung durch Beamte der Polizeiinspektion Oberwart Verkehr eine 25-jährige Drogenlenkerin aus dem Bezirk im Ortsgebiet angehalten. Die Lenkerin fiel durch ihre riskante Fahrweise in Verbindung mit überhöhter Geschwindigkeit auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn auf.