„Schönfärberei“: Traditionsbetrieb schreibt Geschichte

Für Gabriel Wagner und seine Familie ist das sich zu Ende neigende Jahr ein ganz besonderes gewesen. Der 81-Jährige blickt nicht nur auf die 200-jährige Geschichte des Familienunternehmens zurück. Im Rahmen des 100-jährigen Jubiläums des Burgenlandes wird das Traditionswerk der Familie zudem bei der Jubiläumsausstellung auf Burg Schlaining gewürdigt. Exponate aus dem Betrieb sind dort zu bewundern.

Vor 200 Jahren, so schildert Gabriel Wagner, hatte einer seiner Ahnen – „der erste Gabriel Wagner“ – die erste Indigo-Blaufärberei bzw. Blaudruckerei im Burgenland gegründet. Die Blaudruckstoffe waren einst Alltags- und Arbeitskleidung im Burgenland, wie die Schürze oder das Fiata (Schurz für Männer, Anm.)

Der 1798 in Eisenstadt Geborene Gabriel der Erste hatte zunächst als Färbergeselle in verschiedenen Städten in Deutschland gearbeitet, bevor er vor 200 Jahren im mittelburgenländischen Steinberg den Betrieb gründete. Grundlage war der Gewerbeschein der Esterhazy’schen Verwaltung, der mit der Berufsangabe „Schönfärberei“ ausgestellt worden war.

Über fünf Generationen wurden in dem Betrieb Stoffe gefärbt und bedruckt. Die Inhaber gaben das Unternehmen stets an ihre Söhne weiter, die alle den Namen Gabriel trugen bzw. tragen.

1864 legte der Firmengründer den Betrieb in die Hände seines Sohnes, bis 1890 Gabriel der Dritte mit 20 Jahren übernahm. Zwischenzeitig wurde auch für die örtliche Bevölkerung eine Gemischtwarenhandlung errichtet, die auch in der Zwischenkriegszeit bestand. Auch dessen Sohn stieg in die Blaudruckerei ein, Gabriel der Vierte ergriff vor der handwerklichen Profession auch noch den Lehrerberuf.

Nicht nur Leinen wurden in Blau gefärbt. Die Stoffe wurden mit Handdruckmodellen bedruckt, in der Indigo-Tauchküpe erhielten sie ihre blaue Farbe.