Geschichten über starke Frauen - und ihren Weg mit Krebs
Mut, Hoffnung und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Schön. Stark. Sichtbar.“, die am kommenden Samstag (7. März) um 13 Uhr im KUZ Eisenstadt eröffnet wird.
Der gemeinnützige Verein Feel Again zeigt in sieben bewegenden Porträts Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder waren – mit ihren Geschichten von Diagnose, Therapie und Neubeginn. Die Frauen teilen teils sehr persönliche Einblicke in ihr Leben mit der Erkrankung.
Die Teilnehmerinnen erzählen von Stärke, Angst, Lebensfreude und der Kraft, sich selbst neu zu entdecken. „Wir möchten einen Raum schaffen, der berührt, stärkt und verbindet“, sagt Catharina Flieger, Gründerin von Feel Again. Fotografin Laura Jagoschütz ergänzt: „Diese Frauen zeigen sich, wie sie sind – schön, stark, aber auch verletzlich.“
Bewusstsein schaffen
Ziel der Ausstellung ist, Bewusstsein zu schaffen, Tabus zu brechen und anderen Betroffenen Mut zu geben. Hinter jeder Diagnose stehe ein Mensch, „der lebt, liebt, lacht, kämpft und hofft“.
Der Verein Feel Again, 2018 im Burgenland gegründet, bietet kostenlose Wohlfühlstunden für krebskranke Frauen an – von Make-up-Coachings bis zu Yoga- und Kreativkursen. Die Ausstellung wird bis Ende 2026 an mehreren Orten in Österreich zu sehen sein.
