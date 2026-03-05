Ausstellung

Geschichten über starke Frauen - und ihren Weg mit Krebs

„Schön. Stark. Sichtbar.“: Bewegende Porträts von Frauen zwischen Verletzlichkeit und neuer Lebensfreude.
Paul Haider
05.03.2026, 05:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Frau trägt einer lächelnden Person mit sehr kurzen Haaren Make-up mit einem Pinsel auf.

Mut, Hoffnung und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Schön. Stark. Sichtbar.“, die am kommenden Samstag (7. März) um 13 Uhr im KUZ Eisenstadt eröffnet wird. 

Der gemeinnützige Verein Feel Again zeigt in sieben bewegenden Porträts Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder waren – mit ihren Geschichten von Diagnose, Therapie und Neubeginn. Die Frauen teilen teils sehr persönliche Einblicke in ihr Leben mit der Erkrankung. 

"Feel Again" schafft neue Wohlfühlangebote für krebskranke Frauen

Die Teilnehmerinnen erzählen von Stärke, Angst, Lebensfreude und der Kraft, sich selbst neu zu entdecken. „Wir möchten einen Raum schaffen, der berührt, stärkt und verbindet“, sagt Catharina Flieger, Gründerin von Feel Again. Fotografin Laura Jagoschütz ergänzt: „Diese Frauen zeigen sich, wie sie sind – schön, stark, aber auch verletzlich.“

Bewusstsein schaffen

Ziel der Ausstellung ist, Bewusstsein zu schaffen, Tabus zu brechen und anderen Betroffenen Mut zu geben. Hinter jeder Diagnose stehe ein Mensch, „der lebt, liebt, lacht, kämpft und hofft“.

Schminkkurse für Krebspatientinnen: Ein Vormittag ohne Krankheit

Der Verein Feel Again, 2018 im Burgenland gegründet, bietet kostenlose Wohlfühlstunden für krebskranke Frauen an – von Make-up-Coachings bis zu Yoga- und Kreativkursen. Die Ausstellung wird bis Ende 2026 an mehreren Orten in Österreich zu sehen sein.

Eisenstadt Krebs Burgenland Österreich Ausstellung
kurier.at, haipa  | 

Kommentare