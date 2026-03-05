Geschichten über starke Frauen - und ihren Weg mit Krebs

Mut, Hoffnung und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt der Ausstellung „Schön. Stark. Sichtbar.“, die am kommenden Samstag (7. März) um 13 Uhr im KUZ Eisenstadt eröffnet wird.

Der gemeinnützige Verein Feel Again zeigt in sieben bewegenden Porträts Frauen, die an Krebs erkrankt sind oder waren – mit ihren Geschichten von Diagnose, Therapie und Neubeginn. Die Frauen teilen teils sehr persönliche Einblicke in ihr Leben mit der Erkrankung.