Schminkkurse für Krebspatientinnen: Ein Vormittag ohne Krankheit

In der Zwischenzeit haben schon mehr als 300 Frauen an den „Wohlfühlvormittagen“ für Krebspatientinnen teilgenommen.

Catharina Flieger und Birgit Machtinger wissen das aus persönlichen Erfahrungen – und haben deshalb „Feel Again“ gegründet. Die Make-up-Expertin Flieger und Fotografin Machtinger haben im September 2018 zum ersten Mal einen kostenlosen Schminkkurs für an Krebs erkrankte Frauen mit anschließendem Fotoshooting in Eisenstadt veranstaltet.

In einer schwierigen Lebensphase können es oft die vermeintlich kleinen, alltäglichen Dinge sein, die wieder Hoffnung machen . Zum Beispiel das Schminken: Für die meisten Frauen ist es tägliche Routine. Im Zusammenhang mit einer Chemotherapie bekommt Make-up jedoch eine völlig neue Bedeutung .

Besonders am Herzen liegt uns, dass jede Dame ihr persönliches Wohlfühl-Make-up findet und sie strahlend und selbstbewusster den Wohlfühlvormittag verlässt“. Eine Teilnehmerin , die im vergangenen Februar bei einem Kurs in Eisenstadt dabei war, erzählte dem KURIER von ihren Erfahrungen .

„Als wir mit dem Schminken angefangen haben, haben wir die Krankheit abgelegt. Man vergisst, dass man krank ist. Es war so ein lustiger, unbeschwerter Nachmittag. Zum ersten Mal habe ich mich vor Fremden ohne Perücke gezeigt . Auf den Porträtfotos gefalle ich mir mit meiner Glatze richtig gut. Ich bin mit so vielen Glücksgefühlen heimgefahren, dass ich nachts nicht schlafen konnte.“

„An sich schminke ich mich nicht sehr viel. Ein bisschen Wimperntusche, ein bisschen Rouge... Deshalb dachte ich, dass das eigentlich nichts für mich ist. Aber ich bin hingefahren, weil es eine Abwechslung war“, erzählt Zinneker. In intimer Runde – nur fünf andere Frauen waren an diesem Tag im Kurs dabei – war das Eis schnell gebrochen , sagt Pia Zinneker lächelnd:

Pia Zinneker hat die Chemotherapie inzwischen erfolgreich hinter sich gebracht – der Tumor in der Brust ist weg. Anfang des Jahres ging es ihr noch nicht so gut, da wurde ihr der „Feel again“-Kurs von einer Krankenpflegerin und einer Psychologin, unabhängig voneinander, empfohlen.

Dank des gewachsenen Teams konnten 2023 schon vier zusätzliche Wohlfühlvormittage in Linz, Graz, St. Pölten und Stegersbach angeboten werden.

300 Kursteilnehmerinnen Seit dem ersten „Feel Again“-Kurs im Herbst 2018 wurde das Angebot bereits von mehr als 300 Frauen in Anspruch genommen

Was sich Catharina Flieger & Co. für dieses Jahr noch vorgenommen haben? „Aufgrund der langen Wartelisten und der vielen Anfragen ist es unser Herzenswunsch, unsere kostenfreien Wohlfühlvormittage 2024 noch weiter auszuweiten und österreichweit anzubieten. Aufgrund des geringen Budgets ist es uns leider nicht möglich, so viele Vormittage anzubieten, wie angefragt werden. Das macht mich wirklich traurig, denn manchmal bleibt nicht mehr viel Zeit“, sagt die Make-up-Künstlerin.

Um das Budget aufzubessern, ist „Feel Again“ derzeit auf der Suche nach Sponsoren. Alle Infos: feelagain.at