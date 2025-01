"Feel Again" schafft neue Wohlfühlangebote für krebskranke Frauen

Eine Zeit lang alle Sorgen und Probleme vergessen. Sich " wieder fühlen ". Mit dem Ziel, an Krebs erkrankten Frauen ein paar unbeschwerte Stunden zu ermöglichen, haben die Make-Up-Artistin Catharina Flieger und die Fotografin Birgit Machtinger 2018 in Eisenstadt den Verein "Feel Again" gegründet.

Ihre kostenlosen Schminkkurse mit anschließendem Profi-Fotoshooting sind inzwischen über Bundesländergrenzen hinaus beliebt - und in der Regel bis auf den letzten Platz ausgebucht. Es musste sogar schon eine Warteliste für Wien, Niederösterreich und das Burgenland eingerichtet werden. In den vergangenen sechs Jahren hat sich aber auch ein kleiner Nachteil der „Wohlfühlvormittage“ herauskristallisiert: „Es gibt viele betroffene Frauen, die sich nicht so fürs Schminken interessieren“, berichtet „Feel Again“-Co-Gründerin Catharina Flieger dem KURIER. Im neuen Jahr will der Verein daher auch den weniger Make-up-affinen Damen etwas anbieten.

© Feel Again © Feel Again

"Seit Jahren erreichen uns Anfragen von Menschen, die uns unterstützen möchten. Wir arbeiten jetzt mit tollen Partnerinnen zusammen, die ehrenamtlich neue Kurse anbieten", erzählt Flieger. Während es bei den Schminkkursen naturgemäß viel um das äußere Erscheinungsbild geht, widmen sich die neuen Angebote vor allem der seelischen Gesundheit, erklärt die hauptberufliche Visagistin: „Es geht darum, dem Körper und der Seele etwas Gutes zu tun. Denn bei einer Krebserkrankung geht es auch darum, wieder zu dir selbst zurück zu finden.“

Gelingen soll das mit einem bunt durchmischten Angebot: Yogakurse sind bei „Feel Again“ ebenso neu dabei wie Koch- und Backkurse, Meditations- und Bastelworkshops. Julia Mauroschek gestaltet beispielsweise „Meditations Wohlfühlstunden“ in ihrem Studio in Großhöflein an. Die Premiere findet am 24. Jänner von 14 bis 17 Uhr statt.

© Birgit Machtinger Birgit Machtinger und Catharina Flieger

Spezielles Yoga für Krebskranke steht gibt es am 21. Februar am „Yoga Hof“ in Leithaprodersdorf. Kreativ wird es dann am 28. März beim „Fascinator-Workshop mit Claudia“ im Neufeldersee Hotel. Dabei lernen die Teilnehmerinnen, wie sie den bei Royals beliebten Damen-Kopfschmuck mit einfachen Mitteln selbst herstellen können.

Die nächsten Termine Freitag, 24. Jänner: Meditations Wohlfühlstunden mit Julia, Großhöflein

Freitag, 14. Februar: Yoga Wohlfühlstunden mit Katharina (Yoga Wohlfühlraum, Wien)

Freitag, 21. Februar: Yoga bei Kreis, Leithaprodersdorf

Freitag, 28. März: Fascinator Workshop, Neufeldersee Hotel Make-up-Kurse

Die „Feel Again“-Wohlfühlvormittage gibt es mittlerweile auch in Wien, Graz und Linz. Sie dauern rund drei Stunden und sind kostenlos. Alle Infos: feelagain.at



Catharina Flieger betont, dass die Make-up-Kurse und Fotoshootings weiterhin gratis bleiben; für die neuen Workshops sei allerdings ein Kostenbeitrag unumgänglich geworden. Wobei man sich für ein kostengünstiges Abo-Modell entschieden hat: Für einen Mitgliedsbeitrag von 30 Euro können betroffene Frauen ein Jahr lang an so vielen Kursen teilnehmen, wie sie möchten. Geschützter Raum Eines bleibt aber auch bei den neuen Kursen unverändert: Die Kursteilnahme bleibt Krebspatientinnen vorbehalten. „Die betroffenen Frauen sollen sich in kleinem und geschütztem Rahmen wohl fühlen können“, hält Catharina Flieger fest.