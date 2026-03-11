Kriminalität

Verfolgung von Geisterfahrer: Polizisten verletzt, Schlepper verhaftet

Nach einer Verfolgungsfahrt über A2 und S7 nahm die Polizei im Bezirk Jennersdorf zwei mutmaßliche Schlepper fest.
11.03.2026, 09:42

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Das Blaulicht eines Einsatzfahrzeugs leuchtet hell.

Am Dienstag wurden im Bezirk Jennersdorf zwei Männer festgenommen, die zuvor eine Schleppung durchgeführt haben sollen.

Gegen 17:40 Uhr bemerkte eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf, dass ein Fahrzeug auf der A2 in Fahrtrichtung Wien im Bereich Riegersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) als Geisterfahrer unterwegs war. Kurz darauf fuhr das Fahrzeug auf die S7 wieder in die richtige Fahrtrichtung auf.

Burgenlands Vizepolizeichef Fasching geht: Wer ihm folgen könnte

Die Streife versuchte, das Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung und fuhr in Richtung Abfahrt Fürstenfeld weiter. Dort durchbrach das Fahrzeug eine von der Polizei errichtete Straßensperre.

Die Verfolgung führte anschließend über Fürstenfeld nach Rudersdorf. Dabei wurden laut Polizei zwei weitere Straßensperren durchbrochen. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Während der Flucht war die Geschwindigkeit des Fahrzeuges außerorts sowie innerorts stark überhöht.

Vollbrand im Südburgenland: 8 Feuerwehren verhindern Ausbreitung

Vor der Ausfahrt Eltendorf (Bezirk Jennersdorf) in Fahrtrichtung Ungarn gelang es Polizeikräften schließlich, den Flucht-Pkw anzuhalten. Der Fahrer (26 Jahre, indischer Staatsbürger) flüchtete zunächst zu Fuß, wurde jedoch wenig später festgenommen. Der Beifahrer (20 Jahre, pakistanischer Staatsbürger) wurde bereits beim Fahrzeug festgenommen.

Bei einer ersten Befragung gaben die beiden Männer an, drei Erwachsene und ein Baby nach Triest (Italien) geschleppt zu haben. Die Schleppung soll über die Balkan-Küsten-Route (Kroatien–Slowenien–Italien) erfolgt sein. Anschließend wollten sie das Schlepperfahrzeug nach Budapest bringen.

Durch den Vorfall wurden zwei Beamte leicht verletzt. Die Polizei führt umfangreiche Ermittlungen.

Jennersdorf Steiermark
kurier.at, PEKO  | 

Kommentare