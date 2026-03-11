Verfolgung von Geisterfahrer: Polizisten verletzt, Schlepper verhaftet

Am Dienstag wurden im Bezirk Jennersdorf zwei Männer festgenommen, die zuvor eine Schleppung durchgeführt haben sollen. Gegen 17:40 Uhr bemerkte eine Streife der Autobahnpolizei Rudersdorf, dass ein Fahrzeug auf der A2 in Fahrtrichtung Wien im Bereich Riegersdorf (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) als Geisterfahrer unterwegs war. Kurz darauf fuhr das Fahrzeug auf die S7 wieder in die richtige Fahrtrichtung auf.

Die Streife versuchte, das Fahrzeug anzuhalten. Der Lenker entzog sich jedoch der Anhaltung und fuhr in Richtung Abfahrt Fürstenfeld weiter. Dort durchbrach das Fahrzeug eine von der Polizei errichtete Straßensperre. Die Verfolgung führte anschließend über Fürstenfeld nach Rudersdorf. Dabei wurden laut Polizei zwei weitere Straßensperren durchbrochen. Ein Polizist musste sich mit einem Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Während der Flucht war die Geschwindigkeit des Fahrzeuges außerorts sowie innerorts stark überhöht.