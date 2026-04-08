Prozess

Schlepper baute im Burgenland schweren Unfall: Drei Jahre Haft

Mit bis zu 200 km/h flüchtete ein 21-jähriger Schlepper im Oktober 2025 vor der Polizei und krachte in eine Hausmauer. Elf Flüchtlinge wurden verletzt.
08.04.2026, 11:30

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Ein Auto mit beschädigter Front steht neben einer Mauer, Trümmerteile liegen auf dem Boden, Absperrband ist gespannt.

Zusammenfassung

  • 21-jähriger Schlepper zu drei Jahren Haft verurteilt, nachdem er mit bis zu 200 km/h vor der Polizei floh und in eine Hausmauer krachte.
  • Elf Flüchtlinge, darunter zwei Kinder, wurden bei dem Unfall verletzt, zwei davon schwer; das Auto war überladen und die Insassen nicht gesichert.
  • Der Angeklagte gestand die Tat, gab Geldnot als Motiv an und hatte keinen Führerschein; das Urteil ist rechtskräftig.

Ein Schlepper ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Oktober 2025 mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflüchtet war. Im Zuge dessen verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in Andau (Bezirk Neusiedl am See) in eine Hausmauer. Alle elf Flüchtlinge, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Das Urteil ist rechtskräftig.

++ HANDOUT ++ SCHLEPPER BAUTE MIT ZEHN FLÜCHTLINGEN IM BURGENLAND UNFALL

Das schwer beschädigte Auto des Schleppers nach dem Unfall.

Der 21-Jährige bekannte sich vor Gericht zu den Vorwürfen der Schlepperei, der vorsätzlichen Gemeingefährdung, der Körperverletzung und der schweren Körperverletzung schuldig. Er habe Geld gebraucht und deswegen den von einem Freund vermittelten Schlepperauftrag angenommen. Die elf Flüchtlinge habe er in einem Waldstück bei Budapest abgeholt, um sie nach Österreich zu bringen. Einen Führerschein habe er nie gehabt, gestand er.

Mit 170 km/h in Hausmauer gekracht

Noch in Ungarn wurde die Polizei auf das Schlepperfahrzeug aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Über den Grenzübergang Andau raste der pakistanische Staatsbürger nach Österreich, wo er mit 170 km/h in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und in eine Hausmauer krachte. Auch er selbst wurde bei dem Unfall verletzt.

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Er habe Angst gehabt und ein zweiter Schlepper im Begleitfahrzeug habe ihn am Telefon immer wieder dazu aufgefordert, nicht stehen zu bleiben, sagte der 21-Jährige vor Gericht. Das Auto war massiv überladen und die Flüchtlinge nicht angegurtet. 

Zwei Kinder unter den Verletzten

Drei von ihnen fuhren im Kofferraum mit. Unter den Migranten aus der Türkei und Afghanistan befanden sich auch zwei Mädchen im Alter von sieben und zehn Jahren.

Neusiedl am See Eisenstadt Österreich Burgenland Ungarn Afghanistan
Agenturen, haipa  | 

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