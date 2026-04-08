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Ein Schlepper ist am Mittwoch am Landesgericht Eisenstadt zu drei Jahren Haft verurteilt worden, weil er im Oktober 2025 mit bis zu 200 km/h vor der Polizei geflüchtet war. Im Zuge dessen verlor er die Kontrolle über sein Auto und krachte in Andau (Bezirk Neusiedl am See) in eine Hausmauer. Alle elf Flüchtlinge, die sich im Fahrzeug befanden, wurden dabei verletzt, zwei davon schwer. Das Urteil ist rechtskräftig.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/ORF/SONJA HERBST Das schwer beschädigte Auto des Schleppers nach dem Unfall.

Der 21-Jährige bekannte sich vor Gericht zu den Vorwürfen der Schlepperei, der vorsätzlichen Gemeingefährdung, der Körperverletzung und der schweren Körperverletzung schuldig. Er habe Geld gebraucht und deswegen den von einem Freund vermittelten Schlepperauftrag angenommen. Die elf Flüchtlinge habe er in einem Waldstück bei Budapest abgeholt, um sie nach Österreich zu bringen. Einen Führerschein habe er nie gehabt, gestand er.

Mit 170 km/h in Hausmauer gekracht Noch in Ungarn wurde die Polizei auf das Schlepperfahrzeug aufmerksam und nahm die Verfolgung auf. Über den Grenzübergang Andau raste der pakistanische Staatsbürger nach Österreich, wo er mit 170 km/h in einer Rechtskurve die Kontrolle verlor und in eine Hausmauer krachte. Auch er selbst wurde bei dem Unfall verletzt.