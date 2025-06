Sanierung und Ausbau des Hallenbades Neusiedl am See voll im Plan

Vom Spatenstich zur sichtbaren Baustelle: Der Umbau des Hallenbads Neusiedl am See nimmt konkrete Formen an – und bleibt im Plan. Davon überzeugte sich Infrastrukturlandesrat Heinrich Dorner diese Woche bei einem Lokalaugenschein: „Wir sind bei der Umsetzung des Großprojekts im Zeitplan. Der Standort wird durch den Umbau deutlich aufgewertet.“