Zubringer auf S4 und S31 bei Mattersburg am Wochenende gesperrt

Der Zubringer von der B50 bei der Arena Mattersburg auf die S4 (Mattersburger Schnellstraße) und die S31 (Burgenland-Schnellstraße) ist am kommenden Wochenende gesperrt. Von Freitagabend, 19 Uhr, bis Sonntagabend, 20 Uhr, kann die Auffahrt ebenso wie die Abfahrt Mattersburg aufgrund von Asphaltarbeiten nicht befahren werden, teilte die Asfinag am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Umleitung über Wulkaprodersdorf

Lkw werden über die Anschlussstelle Wulkaprodersdorf und die B50 umgeleitet. Die Umleitung für Pkw führt von der S4 kommend über die Anschlussstellen Siegless oder Forchtenstein.

Von der S31 aus Weppersdorf kommend können Autofahrer über Forchtenstein und von der S31 aus Eisenstadt kommend über die Anschlüsse Wulkaprodersdorf, Siegless und Forchtenstein ausweichen, so die Asfinag.