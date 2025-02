Nach Reformprozess: ÖVP Burgenland bekommt neuen Obmann

Der Prozess läuft bis Mitte Juni, beim Landesparteitag danach werde er nicht mehr kandidieren, erklärte Landesparteiobmann Christian Sagartz am Mittwochabend in der ORF-Sendung "Burgenland heute".

Die ÖVP erreichte bei der Landtagswahl am 19. Jänner 22 Prozent und verfügt im Landtag nun nur noch über acht statt zuvor elf Mandate. Nach der Bekanntgabe der neuen rot-grünen Landesregierung war auch klar, dass die Volkspartei weiterhin in Opposition bleibt. Sagartz kündigte daraufhin einen Reformprozess zur Neuaufstellung an.