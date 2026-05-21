Ratschen Wohnothek: 7,7 Mio. Euro Forderungen nach Insolvenz

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Zu der insolventen Ratschen Restaurant & Wohnothek GmbH im Südburgenland hat am Donnerstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eine Berichts- und Prüfungstagsatzung stattgefunden. Dabei wurden laut KSV1870 insgesamt Forderungen von rund 7,7 Mio. Euro angemeldet und geprüft. Die Gesellschaft gehört zu der ebenso in Konkurs geratenen Firmengruppe Domaines Kilger GmbH & Co KG mit Sitz im steirischen Gamlitz.

Unternehmen wird nicht saniert Die Ratschen Restaurant & Wohnothek GmbH betrieb ein Lokal mit Unterkünften in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) und ist ein Tochterunternehmen des Weinguts Domaines Kilger . Die Schließung des Unternehmens wurde bereits am 25. März 2026 angeordnet. Die Domaines Kilger beabsichtigt nicht, ihren Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten, hieß es in der Aussendung.