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Südburgenland

Ratschen Wohnothek: 7,7 Mio. Euro Forderungen nach Insolvenz

67 Insolvenzforderungen wurden angemeldet und geprüft. Es ist kein Sanierungsplan vorgesehen.
21.05.2026, 13:26

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Zusammenfassung

  • 67 Insolvenzforderungen gegen die Ratschen Restaurant & Wohnothek GmbH im Südburgenland wurden am Landesgericht Graz geprüft.
  • Die angemeldeten Forderungen belaufen sich auf rund 7,7 Mio. Euro, davon wurden etwa 6,9 Mio. Euro anerkannt.
  • Die Gesellschaft ist Teil der ebenfalls insolventen Domaines Kilger GmbH & Co KG, ein Sanierungsplan ist nicht vorgesehen.

Zu der insolventen Ratschen Restaurant & Wohnothek GmbH im Südburgenland hat am Donnerstag am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz eine Berichts- und Prüfungstagsatzung stattgefunden. Dabei wurden laut KSV1870 insgesamt Forderungen von rund 7,7 Mio. Euro angemeldet und geprüft. Die Gesellschaft gehört zu der ebenso in Konkurs geratenen Firmengruppe Domaines Kilger GmbH & Co KG mit Sitz im steirischen Gamlitz.

Unternehmen wird nicht saniert

Die Ratschen Restaurant & Wohnothek GmbH betrieb ein Lokal mit Unterkünften in Deutsch Schützen (Bezirk Oberwart) und ist ein Tochterunternehmen des Weinguts Domaines Kilger . Die Schließung des Unternehmens wurde bereits am 25. März 2026 angeordnet. Die Domaines Kilger beabsichtigt nicht, ihren Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten, hieß es in der Aussendung.

Kilger-Insolvenz: Ratschen in Deutsch Schützen wird verkauft

Bei der Berichts- und Prüfungstagsatzung wurden nun 67 Insolvenzforderungen in Höhe von rund 7,7 Mio. Euro geprüft. In Summe wurden von den Forderungen rund 6,9 Mio. Euro anerkannt.

Oberwart Insolvenz Wirtschaft
Agenturen, haipa  | 

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