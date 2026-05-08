"Volkskunst" eröffnet am 18. Mai, Hoffnung für die Ratschen

In der Gemeinde Deutsch Schützen-Eisenberg war zuletzt viel von Unsicherheit die Rede. Die Insolvenz rund um die Domaines Kilger GmbH & Co KG hat auch im Südburgenland Spuren hinterlassen. Besonders die Zukunft der Ratschen in den Weinbergen von Deutsch Schützen beschäftigt die Region.

Der touristische Leitbetrieb samt Wohnothek steht im Insolvenzverfahren zur Verwertung. Kaufangebote können bis 15. Juni beim Masseverwalter eingebracht werden. Neustart am 18. Mai Doch mitten in dieser schwierigen Phase gibt es am Eisenberg auch einen neuen Impuls. Tamara Muhr eröffnet mit der „Volkskunst“ ein neues Café und eine neue Weinbar in der Oberen Kellergasse in Eisenberg an der Pinka (geöffnet ab 18. Mai). Das Lokal liegt direkt am Drei-Weinberge-Rundweg und soll künftig Gäste der Region ebenso ansprechen wie Einheimische.

Das Konzept ist bewusst reduziert und bodenständig: Wein, Kaffee, regionales Frühstück, feine Antipasti und ein Ort zum Verweilen. Auf der Homepage der „Volkskunst“ wird das so beschrieben: „Zwischen Reben und Weitblick steht der Wein im Mittelpunkt, begleitet von regionalem Frühstück und feinen Antipasti.“ Ein Ort für Genuss, Zeit und Freundschaft soll entstehen – authentisch, bewusst und ohne großes Getöse. Wer kauft die Ratschen? Dass Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel und Monika Rauscher, Erlebnisregionsmanagerin Südburgenland, Tamara Muhr bereits vor der offiziellen Eröffnung besuchten, zeigt die Bedeutung solcher Initiativen für die Region. Mit der „Volkskunst“ entsteht ein weiterer Treffpunkt für Genuss, Wein und regionale Gastlichkeit.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © STEVE HAIDER/Wachter-Wieslers Ratschen Im Kilger-Insolvenzverfahren werden Liegenschaften in Deutsch Schützen zum Verkauf angeboten.