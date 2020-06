Radfahrer nach Sturz ins Krankenhaus geflogen

In der Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) gingen am Sonntag mehrere Meldungen wegen Unfällen mit Radfahrern ein. In der Früh, um 8.40 Uhr, war ein Biker in Neusiedl bei Güssing aus noch unbekannter Ursache gestürzt.

Der Mann wurde laut LSZ schwer verletzt. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 16“ in das Krankenhaus Oberwart geflogen. An dem Unfall waren keine weiteren Personen beteiligt.

Auch in Marz (Bezirk Mattersburg) war ein Radfahrer zu Sturz gekommen. Der Leichtverletzte wurde mit dem Roten Kreuz ins KH Eisenstadt gebracht.

Glück im Unglück hatte ein Radfahrer, der am Sonntagvormittag in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) mit einem Pkw kollidiert war. Der Radfahrer erlitt laut Landessicherheitszentrale keine Verletzungen.