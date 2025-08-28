Explosion von E-Scooter-Akku: Trümmer flogen bis auf ein Hausdach

In Purbach am Neusiedler See kam es zu einem ungewöhnlichen Einsatz für die Feuerwehr. Der Akku eines E-Scooters explodierte und schleuderte Trümmerteile bis zu 30 Meter weit – ein Teil landete sogar auf dem Dach des Wohnhauses.

Dank des schnellen Eingreifens des Besitzers und der Feuerwehr Purbach konnte ein größerer Brand verhindert werden. Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude, kontrollierten die Umgebung und sicherten den Akku in einem Tauchbad. Alle Trümmerteile wurden eingesammelt und überprüft.