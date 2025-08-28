Fahrzeugbrand in Holzschlag: Feuerwehr verhindert Ausbreitung

Am Mittwochabend kam es in Holzschlag (Bezirk Oberwart) zu einem Fahrzeugbrand. Gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Holzschlag per Sirene alarmiert. Da gerade der wöchentliche Feuerwehrabend stattfand, waren mehrere Mitglieder bereits im Feuerwehrhaus und konnten unmittelbar ausrücken.

Drei Minuten nach der Alarmierung stand das TLFB1000 vollbesetzt am Einsatzort, insgesamt rückten 21 Feuerwehrmitglieder mit TLFB1000 und BLF aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein geparkter PKW aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen hatte.