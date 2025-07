Pulsuhr fürs Gehirn: Die Zukunft der Flugsicherheit

Von Johanna Worel

Langstreckenflug: Der Pilot wird langsam müde. Kameras messen seine Augenbewegungen. Wie groß sind die Pupillen? Wie lange dauert das Zwinkern? Die Augen sind zu! Alarm – Signal – der Autopilot wird aktiviert: Notlandung eingeleitet.

Was wie Science-Fiction klingt, soll in zwei bis drei Jahren Realität sein. Das burgenländische Start-up „Mindset Technologies Development GmbH“ mit Sitz in Großhöflein hat sich auf die Messung und Auswertung von Biofeedback-Daten spezialisiert.