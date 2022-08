Pop-up-Impfzentren in Straßenmeistereien an jedem Freitag und Samstag im September

1.627 Impfdosen wurden am vergangenen Wochenende in sieben burgenländischen Straßenmeistereien verabreicht. Die Landesregierung spricht von einem „vollen Erfolg“ und will die Aktion Pop-up-Impfzentren im September fortführen.

Die Impfzentren sind im September freitags von 15 bis 19 Uhr und samstags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in Parndorf, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Oberwart, Güssing und Jennersdorf.