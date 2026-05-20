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Parndorf

Mutmaßliche Autodiebe manipulieren Polizeiauto

Zwei Männer sollen in Parndorf mit Störsendern Autos manipuliert haben- unter ihnen ein ziviles Polizeifahrzeug.
Johanna Worel
20.05.2026, 15:03

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Zwei Polizeiautos mit blau-rotem Streifen und dem Wort „Polizei“.

Zusammenfassung

  • Zwei Männer sollen in Parndorf mit Störsendern Autos manipuliert haben.
  • Unter den manipulierten Fahrzeugen war auch ein ziviles Polizeiauto.
  • Die mutmaßlichen Pkw-Diebe wurden am Mittwoch in Parndorf festgenommen.

Zwei mutmaßliche Pkw-Diebe sind am Mittwoch in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See) festgenommen worden – nachdem sie versucht haben sollen, ein ziviles Polizeiauto zu manipulieren. 

Beamte bemerkten laut Polizei auf dem Parkplatz beim Designer Outlet Center, dass sich ihr Fahrzeug plötzlich nicht mehr per Fernbedienung öffnen ließ.

In der Nähe fiel ihnen ein Auto mit zwei Männern auf, die sich auffällig verhielten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Störsender, mit denen Funksignale von Autos blockiert werden können. Einer der Verdächtigen soll während der Kontrolle noch mit dem Gerät hantiert haben.

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Neben dem Polizeiauto dürften auch zwei weitere Fahrzeuge manipuliert worden sein. Gestohlen wurde laut Polizei jedoch nichts. Die beiden Verdächtigen, 30 und 33Jahre alt, wurden festgenommen und in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Die Ermittlungen laufen.

Eisenstadt Neusiedl am See
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