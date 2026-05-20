Mutmaßliche Autodiebe manipulieren Polizeiauto

Zwei mutmaßliche Pkw-Diebe sind am Mittwoch in Parndorf (Bezirk Neusiedl am See ) festgenommen worden – nachdem sie versucht haben sollen, ein ziviles Polizeiauto zu manipulieren.

Beamte bemerkten laut Polizei auf dem Parkplatz beim Designer Outlet Center, dass sich ihr Fahrzeug plötzlich nicht mehr per Fernbedienung öffnen ließ.

In der Nähe fiel ihnen ein Auto mit zwei Männern auf, die sich auffällig verhielten. Bei der Kontrolle fanden die Polizisten Störsender, mit denen Funksignale von Autos blockiert werden können. Einer der Verdächtigen soll während der Kontrolle noch mit dem Gerät hantiert haben.