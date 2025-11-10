Landesweites Planquadrat: Mehr als 1.300 Anzeigen im Burgenland
Am Freitag in der Vorwoche führte die Polizei im Zeitraum von 9 bis 19 Uhr ein landesweites Verkehrsplanquadrat durch. Dabei wurden rund 610 Fahrzeuglenker kontrolliert und 530 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests vorgenommen.
Zwei Lenker wurden angehalten, weil sie ihre Fahrzeuge in alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigtem Zustand lenkten. Beide Männer wiesen einen Alkoholgehalt von mehr als 0,8 Promille auf, was einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 StVO darstellt.
Außerdem mussten fünf Führerscheine abgenommen werden, darunter drei wegen überhöhter Geschwindigkeit.
- Insgesamt stellte die Polizei 341 Organstrafverfügungen aus,
- dazu kamen noch 329 sonstige Anzeigen sowie
- 60 Anzeigen nach Abstandsmessungen und
- 613 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen.
Im Bezirk Eisenstadt-Umgebung wurde ein 35-jähriger Lenker auf der B16 gestoppt, nachdem festgestellt wurde, dass er einen Laserblocker an seinem Fahrzeug angebracht hatte. Das Gerät wurde beschlagnahmt, eine Sicherheitsleistung eingehoben und die Anzeige an die zuständige Behörde weitergeleitet.
Im Bezirk Neusiedl am See wurden auf der A4 in Fahrtrichtung Ungarn drei Lenker mit 115 und 117 km/h anstelle der an dieser Stelle erlaubten 60 km/h gemessen. Auch hier wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, eine Sicherheitsleistung eingehoben und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See erstattet.
