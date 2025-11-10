Landesweites Planquadrat: Mehr als 1.300 Anzeigen im Burgenland

Am Freitag in der Vorwoche führte die Polizei im Zeitraum von 9 bis 19 Uhr ein landesweites Verkehrsplanquadrat durch. Dabei wurden rund 610 Fahrzeuglenker kontrolliert und 530 Alkomat- beziehungsweise Alkovortests vorgenommen.

Zwei Lenker wurden angehalten, weil sie ihre Fahrzeuge in alkohol- oder suchtmittelbeeinträchtigtem Zustand lenkten. Beide Männer wiesen einen Alkoholgehalt von mehr als 0,8 Promille auf, was einen Verstoß gegen § 5 Abs. 1 StVO darstellt. Außerdem mussten fünf Führerscheine abgenommen werden, darunter drei wegen überhöhter Geschwindigkeit. Insgesamt stellte die Polizei 341 Organstrafverfügungen aus,

dazu kamen noch 329 sonstige Anzeigen sowie

60 Anzeigen nach Abstandsmessungen und

613 Anzeigen wegen Geschwindigkeitsübertretungen.