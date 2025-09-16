Straßenverkehr

Pkw-Unfall im Südburgenland: Lenker verletzt

Auto im Straßengraben
Ein Unfall auf der L395 bei Eberau führte zu einem Rettungseinsatz mit Hubschrauber. Der Fahrer erlitt Verletzungen unbestimmten Grades.
16.09.25, 14:14
Zusammenfassung

  • Ein PKW-Unfall auf der L395 bei Eberau endete mit einem verletzten Lenker.
  • Feuerwehr, Rettung und Notarzthubschrauber Christophorus 16 standen im Einsatz.
  • Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus Oberwart gebracht.

Ein Pkw-Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 395 in Fahrtrichtung Eberau ereignet. Ein Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, landete in einem Straßengraben und prallte gegen ein Betonrohr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker noch im Fahrzeug, war jedoch nicht eingeklemmt.

Pkw wird mit schwerem Gerät abtransportiert

Der Lenker wurde verletzt, mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Oberwart gebracht und die Unfallstelle von der Feuerwehr gesichert.

In enger Zusammenarbeit von Notarzt, Sanitätern und Feuerwehr wurde der Mann schonend befreit. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 16 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberwart.

Die Feuerwehr Bildein stand mit zwölf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren Polizei, ein First Responder sowie ein Rettungswagen vor Ort. Das Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr gesichert abgestellt.

