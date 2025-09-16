Pkw-Unfall im Südburgenland: Lenker verletzt

Ein Pkw-Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 395 in Fahrtrichtung Eberau ereignet. Ein Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, landete in einem Straßengraben und prallte gegen ein Betonrohr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker noch im Fahrzeug, war jedoch nicht eingeklemmt.