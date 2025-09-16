Pkw-Unfall im Südburgenland: Lenker verletzt
Zusammenfassung
- Ein PKW-Unfall auf der L395 bei Eberau endete mit einem verletzten Lenker.
- Feuerwehr, Rettung und Notarzthubschrauber Christophorus 16 standen im Einsatz.
- Der Fahrer wurde aus dem Fahrzeug befreit und ins Krankenhaus Oberwart gebracht.
Ein Pkw-Unfall hat sich am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 395 in Fahrtrichtung Eberau ereignet. Ein Wagen kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, landete in einem Straßengraben und prallte gegen ein Betonrohr.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befand sich der Lenker noch im Fahrzeug, war jedoch nicht eingeklemmt.
In enger Zusammenarbeit von Notarzt, Sanitätern und Feuerwehr wurde der Mann schonend befreit. Nach der Erstversorgung vor Ort brachte ihn der Notarzthubschrauber Christophorus 16 mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Oberwart.
Die Feuerwehr Bildein stand mit zwölf Mitgliedern und zwei Fahrzeugen im Einsatz. Zudem waren Polizei, ein First Responder sowie ein Rettungswagen vor Ort. Das Unfallfahrzeug wurde von der Feuerwehr gesichert abgestellt.
