Axt-Angriff: Sohn (21) ging auf seinen Vater los

Im Bezirk Neusiedl am See ist es am Montagnachmittag zu einem schweren Vorfall innerhalb einer Familie gekommen. Gegen 17 Uhr erreichte ein Notruf die Polizei. Ein Familienvater meldete, dass sein 21-jähriger Sohn mit einer erhobenen Axt auf ihn zugelaufen sei und ihm gedroht habe.

Kurz darauf trafen die Beamten am Einsatzort ein. Der Verdächtige hielt sich im Wohnhaus auf. Den Polizisten gelang es, Kontakt zu ihm herzustellen und ihn dazu zu bewegen, das Gebäude zu verlassen. Der 21-Jährige wurde in weiterer Folge widerstandslos festgenommen.

An Ort und Stelle sprach die Polizei ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot gegen den jungen Mann aus. Der genaue Ablauf der Tat sowie das Motiv sind nach Angaben der Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen.