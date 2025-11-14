Vermisst

Seit Tagen spurlos verschwunden: Polizei sucht minderjährige Schülerin

Seit dem 12. November wird die minderjährige Alisha Christine P. aus dem Internat der HTL Pinkafeld vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise.
14.11.25, 11:50
Die Polizei sucht nach der minderjährigen Alisha Christine P., die das Internat der HTL Pinkafeld besucht. Das Mädchen gilt seit dem Abend des 12. November als abgängig, berichtet der ORF.

Laut Polizei meldete sich Alisha Christine P. zuletzt bei einer Mitschülerin und teilte mit, dass es ihr gut gehe. Seitdem fehlt jedoch jede Spur. Weil die Schülerin bisher nicht ins Internat zurückgekehrt ist, ersucht die Polizeiinspektion Pinkafeld die Bevölkerung um Hinweise.

Alisha Christine P. ist etwa 1,60 Meter groß, wiegt rund 55 Kilogramm, hat grün-braune Augen und lange, braune Haare. Zu ihrer Kleidung gibt es keine näheren Angaben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der E-Mail-Adresse PI-B-Pinkafeld@polizei.gv.at oder telefonisch unter +43 59133 10 1251 entgegen.

