Warum das Schloss Esterhazy am Mittwoch ganz in Pink strahlte

Ein Abend im Zeichen von Solidarität, Vorsorge und Hoffnung: Am Mittwoch lud Estée Lauder Companies anlässlich des Internationalen Brustkrebstages zum Pink Ribbon Benefizabend ins Schloss Esterhazy in Eisenstadt. Der Haydnsaal war bis auf den letzten Platz gefüllt, selbst die Galerie musste geöffnet werden, um dem großen Besucherandrang gerecht zu werden.

Frauenlandesrätin Daniela Winkler betonte die Bedeutung gemeinsamer Verantwortung: „Diese Veranstaltung ist ein Zeichen des Miteinanders – für Aufklärung, frühe Vorsorge und eine Kultur des Hinschauens.“ Ähnlich äußerten sich Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf, die als Pink Ribbon Botschafterin auftrat, und Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Haider-Wallner. Sie alle stellten heraus, wie wichtig es sei, über Brustkrebs-Vorsorge zu sprechen und Betroffenen Mut zu machen. Auch Ágnes Ottrubay, die Schirmherrin des Abends, rief dazu auf, über Brustkrebs offen zu sprechen – nicht nur im familiären Umfeld, sondern auch in Freundeskreisen und im Arbeitsalltag. „Wir alle können Mutmacher sein“, so Ottrubay.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © LMS Tauchten gemeinsam Schloss Esterhazy in rosafarbenes Licht: Traude Hombauer, Selbsthilfegruppe „Im HEUTE leben“, Ágnes Ottrubay, Schirmherrin der Veranstaltung, Landeshauptmann-Stellvertreterin Anja Hader-Wallner, Linda Höck, Estée Lauder General Manager Deutschland, Österreich, Schweiz, Pink Ribbon Botschafterin Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf und Frauenlandesrätin Daniela Winkler (v.li.).