HPV-Impftag in Oberwart: 53 Menschen geschützt

Die Krebshilfe Burgenland zieht eine positive Bilanz nach ihrem HPV-Impftag bei der Inform Oberwart . Am vergangenen Sonntag nutzten 53 Personen das Angebot, sich im Rahmen der HPV-Roadshow impfen zu lassen. Besonders erfreulich sei der hohe Anteil junger Männer, die sich für den Schutz entschieden.

Durchgeführt wurde die Impfaktion von Dr. Michaela Klein, Präsidentin der Krebshilfe Burgenland, und Dr. Edmira Bekto, Vizepräsidentin der Krebshilfe Burgenland. Unterstützt wurden sie von zwei Ordinationsassistentinnen.

„Dass so viele junge Menschen, insbesondere Burschen, unser Angebot angenommen haben, ist ein großartiges Signal. Es zeigt, dass die Botschaft ankommt: HPV-Impfung schützt vor Krebs – nicht nur Mädchen und Frauen, sondern auch Burschen und Männer“, erklärte Dr. Klein.