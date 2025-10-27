Neue Ausschreibung für Pflegeregionen startet jetzt

Das burgenländische Pflegestützpunkt-Modell geht in die nächste Phase. Nach der Vergabe von 24 der insgesamt 28 Pflegeregionen im August wurden nun zwei weitere Regionen im Südburgenland – Großpetersdorf und Kohfidisch – ausgeschrieben. Bisher wurden diese vom Landesunternehmen Soziale Dienste Burgenland (SDB) betreut.

Laut Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) habe die hohe Qualität der bisherigen Trägerorganisationen das Land darin bestärkt, „diesen Weg konsequent weiterzugehen“.

Diese Organisationen sind bereits dabei

Insgesamt betreuen derzeit sechs Organisationen die Pflege in den Regionen: Die Volkshilfe Burgenland neun Regionen, das Hilfswerk fünf, Caritas und Rotes Kreuz Burgenland je vier und die Diakonie Burgenland zwei.