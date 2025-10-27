Südburgenland

Neue Ausschreibung für Pflegeregionen startet jetzt

Nach 24 vergebenen Regionen werden nun Großpetersdorf und Kohfidisch ausgeschrieben – das Land zieht positive Bilanz.
27.10.25, 16:04
Das burgenländische Pflegestützpunkt-Modell geht in die nächste Phase. Nach der Vergabe von 24 der insgesamt 28 Pflegeregionen im August wurden nun zwei weitere Regionen im Südburgenland – Großpetersdorf und Kohfidisch – ausgeschrieben. Bisher wurden diese vom Landesunternehmen Soziale Dienste Burgenland (SDB) betreut.

Pflegeregionen starten am 1. April 2026 mit "halber Kraft"

Laut Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) habe die hohe Qualität der bisherigen Trägerorganisationen das Land darin bestärkt, „diesen Weg konsequent weiterzugehen“.

Diese Organisationen sind bereits dabei

Insgesamt betreuen derzeit sechs Organisationen die Pflege in den Regionen: Die Volkshilfe Burgenland neun Regionen, das Hilfswerk fünf, Caritas und Rotes Kreuz Burgenland je vier und die Diakonie Burgenland zwei.

Land stoppt Förderung für Nachbarschaftshilfe Plus

Mit der Ausschreibung der beiden südlichen Regionen zieht sich das Land auf eine Pilotregion im Norden zurück. Die Betreuung durch die SDB ermögliche, das Konzept gemeinsam mit den Trägern weiterzuentwickeln und „das System zukunftsfit zu halten“, so Schneemann.

