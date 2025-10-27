Neue Ausschreibung für Pflegeregionen startet jetzt
Zusammenfassung
- Das Burgenland schreibt zwei weitere Pflegeregionen – Großpetersdorf und Kohfidisch – aus.
- Bisher wurden diese vom Landesunternehmen Soziale Dienste Burgenland (SDB) betreut.
- Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) betont die hohe Qualität der Pflegepartner und den konsequenten Ausbau des Modells.
Das burgenländische Pflegestützpunkt-Modell geht in die nächste Phase. Nach der Vergabe von 24 der insgesamt 28 Pflegeregionen im August wurden nun zwei weitere Regionen im Südburgenland – Großpetersdorf und Kohfidisch – ausgeschrieben. Bisher wurden diese vom Landesunternehmen Soziale Dienste Burgenland (SDB) betreut.
Laut Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) habe die hohe Qualität der bisherigen Trägerorganisationen das Land darin bestärkt, „diesen Weg konsequent weiterzugehen“.
Diese Organisationen sind bereits dabei
Insgesamt betreuen derzeit sechs Organisationen die Pflege in den Regionen: Die Volkshilfe Burgenland neun Regionen, das Hilfswerk fünf, Caritas und Rotes Kreuz Burgenland je vier und die Diakonie Burgenland zwei.
Mit der Ausschreibung der beiden südlichen Regionen zieht sich das Land auf eine Pilotregion im Norden zurück. Die Betreuung durch die SDB ermögliche, das Konzept gemeinsam mit den Trägern weiterzuentwickeln und „das System zukunftsfit zu halten“, so Schneemann.
